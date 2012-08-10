Торги на міжбанку у п'ятницю відкрилися котируваннями 8,0970/8,1025 грн/дол.

У п'ятницю, 10 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0970/8,1025 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2534/37, котирування з євро-гривні пішли донизу – 9,9325/9,9410. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2271/73 (четвер - 1,2362/64).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.