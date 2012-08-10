Пара EUR/USD коректується вниз, не одержавши додаткового підживлення – експерт

На торгах у п'ятницю, 10 серпня, пара EUR/USD коректується вниз у міру того, як оптимізм, пов'язаний з подіями минулого тижня, не одержує додаткового підживлення, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як наголошують аналітики, заплановані до публікації дані щодо промислового виробництва у Франції за червень також навряд чи мають шанси надати підтримку євро. Макроекономічна статистика з єврозони останнім часом має негативний характер у міру того, як регіон заглиблюється у рецесію.

Проте, на їхню думку, розворот поточного висхідного тренду можливий лише у разі пробиття підтримки 1,2205. У протилежному випадку сигналом до його відновлення може стати подолання 1,2385.

Дані щодо індексу цін виробників у Великобританії навряд чи зможуть істотно вплинути на учасників ринку, оскільки інфляція не викликає зараз занепокоєння у Банку Англії. Пара GBP/USD продовжить корелювати з EUR/USD, але у разі зниження останньою має всі шанси робити це далеко не так охоче. Вона виглядає цікавішою для пошуку довгих позицій, у випадку якщо «американець» опиниться під тиском. Відповідно, крос-курс EUR/GBP може продовжити зниження.

Японська єна за браком важливих новин продовжить свої коливання у межах 77,95-78,75.