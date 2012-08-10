Торговельний оборот Росії і України у першому півріччі перевищив 22,3 млрд дол.

Москва. Торговельний оборот Росії і України в січні-червні 2012 року становив 22,342 млрд дол.

Про це УНІАН повідомив начальник відділу взаємодії з регіональними ЗМІ Управління зв'язків з громадськістю Федеральної митної служби (ФМС) Росії Ахмят Хасянов.

При цьому експорт з Росії становив 13,31 млрд дол., а імпорт з України – 9,03 млрд дол.

За даними ФМС, Україна є головним торговим партнером РФ серед країн СНД. Так, товарообіг Росії з Білоруссю становив за перше півріччя 2012 р. 18,21 млрд дол., з Казахстаном – 10,13 млрд дол.

У цілому, за даними митної статистики, у січні-червні 2012 року зовнішньоторговельний оборот Росії становив 406,8 млрд дол. і порівняно з січнем-червнем 2011 року зріс на 5,9%, зокрема, з країнами далекого зарубіжжя – 349,7 млрд дол. (зростання на 7,6%), з країнами СНД – 57,1 млрд дол. (зниження на 3,4%).

Сальдо торговельного балансу Росії в січні-червні 2012 р. було позитивним і становило 115,9 млрд дол., що на 12,6 млрд дол. більше, ніж у січні-червні 2011 року. При цьому у торгівлі з країнами далекого зарубіжжя сальдо дорівнювало 98,3 млрд дол. (зростання на 11,1 млрд дол.), з країнами СНД – 17,6 млрд дол. (зростання на 1,4 млрд дол.).

Експорт з Росії у січні-червні 2012 року становив 261,4 млрд дол. і порівняно з січнем-червнем 2011 року збільшився на 7,3%, зокрема до країн далекого зарубіжжя – 224,0 млрд дол. (зростання на 8,7%), до країн СНД – 37,4 млрд дол. (зниження на 0,7%).

Основу російського експорту у січні-червні 2012 року до країн далекого зарубіжжя становили паливно-енергетичні товари, питома вага яких у товарній структурі експорту у ці країни становила 73,4% (у січні-червні 2011 року – 73,8%).

При цьому у товарній структурі експорту до країн СНД у січні-червні 2012 року частка паливно-енергетичних товарів становила 58,0% усього експорту до цих країн, що на 1,2% пункту вище, ніж у січні-червні 2011 року. Вартісний обсяг експорту паливно-енергетичних товарів збільшився порівняно з січнем-червнем 2011 року незначно. Фізичні обсяги експорту вугілля кам'яного зросли на 17,2%, коксу – на 7,4%, нафти сирої – на 9,3%, нафтопродуктів – на 93,1%, зокрема: бензину автомобільного – на 22,7%, дизельного пального – на 81,6%, пального рідкого – в 2,8 разу. Поставки газу природного знизилися на 19,2%.

Водночас імпорт до Росії в січні-червні 2012 року становив 145,4 млрд дол. і порівняно з січнем-червнем 2011 року збільшився на 3,6%, зокрема з країн далекого зарубіжжя – 125,7 млрд дол. (зростання на 5,7%), з країн СНД – 19,7 млрд дол. (зниження на 8,1%).

У товарній структурі імпорту з країн СНД у січні-червні 2012 року частка машин і устаткування становила 37,8% (у січні-червні 2011 року – 31,1%). Вартісний обсяг імпорту даної товарної групи порівняно з січнем-червнем 2011 року зріс на 11,8%. Вартісні обсяги ввезення механічного обладнання зросли на 44,3%, електричного обладнання – на 78,9%, інструментів і апаратів оптичних – в 4,5 разу. Фізичні обсяги ввезення легкових і вантажних автомобілів знизилися на 57,9% і 49,4% відповідно.

Питома вага металів і виробів з них у товарній структурі імпорту з країн СНД у січні-червні 2012 року становила 16,0% (у січні-червні 2011 року – 17,4%). Вартісною і фізичний обсяги даної товарної групи порівняно з січнем-червнем 2011 року знизилися на 15,2% і 26,6% відповідно. Знизилися фізичні обсяги ввезення чорних металів і виробів з них на 27,0%, зокрема: прокату із заліза і нелегованої сталі – на 32,8%, труб – на 55,0%.

У країновій структурі зовнішньої торгівлі Росії особливе місце посідає Європейський Союз як найбільший економічний партнер країни. На частку Європейського Союзу у січні-червні 2012 року припадало 49,3% російського товарообігу (у січні-червні 2011 року – 48,8%). На країни СНД у січні-червні 2012 року припадало 14,0% російського товарообігу (у січні-червні 2011 року – 15,4%), на країни Митного союзу – 7,0% (7,4%), на країни ЄврАзЕС – 7,2% (7,6%).

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