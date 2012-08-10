На міжбанку торги закрилися зниженням котирувань

У п'ятницю, 10 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0970/8,1025, до 12:00 звузився спред 8,0980/8,1020. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0965/8,1005 гр /дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2534/37, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2538/41. До закриття ціни знизилися до 0,2534/37. У Росії курс долар-рубль випав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31.9100 (+0.3050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2265/1,2305. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 9,9325/9,9410, до 12:00 ціни пішли вгору 9,9405/9,9495. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до 9,9330/9,9420.