Мінфін на аукціоні 14 серпня буде продавати ОВДП з терміном обігу 5 і 7 років

Міністерство фінансів України на аукціоні 14 серпня, як і планувалося, буде продавати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном 5 і 7 років.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Як повідомляв УНІАН,Мінфін залучив до держбюджету 267,758 млн грн від продажу на аукціоні у вівторок, 7 серпня, п'ятирічних ОВДП. Середньозважена дохідність паперів склала 14,18%. Мінфін задовольнив всі три заявки, які були подані на покупку паперів.

На семирічні папери, які також пропонувалися до продажу на аукціоні, попиту не було.

Також Мінфін заявив, що в серпні не має наміру розміщувати індексовані і номіновані в іноземній валюті ОВДП, а буде пропонувати ринку виключно гривневі папери з терміном обігу 5 і 7 років.

Наміри припинити продаж валютних ОВДП оприлюднені після того, як Мінфіну вдалося задовольнити потребу у валютних ресурсах за рахунок розміщення 18 липня єврооблігацій на 2 млрд дол.

Міністерство також заявляло про плани почати з осені ц.р. випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, від продажу урядових паперів в січні-липні до бюджету вдалося залучити 65,475 млрд грн, в т.ч. за рахунок продажу ОВДП - 49,489 млрд грн, єврооблігацій - 15,986 млрд грн.