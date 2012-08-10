В Україні грошова маса у липні зросла на 1,4%, монетарна база - на 0,7%

В Україні грошова маса у липні зросла на 1,4% (з початку року - на 5,1%) - до 720,3 млрд грн, монетарна база збільшилася на 0,7% (з початку року - на 2,1%) - до 245 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів минулого місяця збільшився на 1,8% (з початку року - на 5,5%) - до 516 млрд грн. Зокрема, депозити юридичних осіб збільшилися на 3,7% (з початку року - скоротилися на 4,2%), до 174 млрд грн, депозити фізичних осіб зросли на 0,8% (з початку року - на 11,2%), до 342 млрд грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень скоротився на 0,2% (з початку року - на 0,1%) - до 792,6 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками збільшився на 0,6% (з початку року - на 4,6%) - до 201,5 млрд грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець липня становив 19,9 млрд грн (+8% у липні і -9,2% з початку року). Норматив обов'язкових резервів становив 19,8 млрд грн, з яких на окремий рахунок в Національному банку України було перераховано 4,4 млрд грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку на кінець липня становив 3,7 млрд грн.

У липні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку становив лише 7 млн грн (з початку року - 16,3 млрд грн), операцій з рефінансування банків - 10,9 млрд грн (з початку року - 37,8 млрд грн).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2011 році збільшилася на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарна база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.