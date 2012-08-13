КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній України (на поточний тиждень)

Нижче подається інформація про заплановані на поточному тижні збори акціонерів українських банків і провідних компаній: 13 серпня - Конкорд Фінанс; - Західно-Український консорціум. 14 серпня - Ідея Банк; - Глобинський маслозавод; - Дніпропетровський завод водогазопровідних і конструкційних труб «Комінмет». 15 серпня - Сітібанк; - Прага авто; - Укрнафтопродукт; - Страхова компанія «Гарант-Система». 17 серпня - Реал Банк; - Індустріалбанк; - Київобленерго.

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