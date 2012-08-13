КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній України (на поточний тиждень)

10:21, 13 серпня 2012
Фінанси
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Нижче подається інформація про заплановані на поточному тижні збори акціонерів українських банків і провідних компаній:

13 серпня

- Конкорд Фінанс;

- Західно-Український консорціум.

14 серпня

- Ідея Банк;

- Глобинський маслозавод;

- Дніпропетровський завод водогазопровідних і конструкційних труб «Комінмет».

15 серпня

- Сітібанк;

- Прага авто;

- Укрнафтопродукт;

- Страхова компанія «Гарант-Система».

17 серпня

- Реал Банк;

- Індустріалбанк;

- Київобленерго.

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