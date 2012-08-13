КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній України (на поточний тиждень)
10:21, 13 серпня 2012Фінанси
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Нижче подається інформація про заплановані на поточному тижні збори акціонерів українських банків і провідних компаній:
13 серпня
- Конкорд Фінанс;
- Західно-Український консорціум.
14 серпня
- Ідея Банк;
- Глобинський маслозавод;
- Дніпропетровський завод водогазопровідних і конструкційних труб «Комінмет».
15 серпня
- Сітібанк;
- Прага авто;
- Укрнафтопродукт;
- Страхова компанія «Гарант-Система».
17 серпня
- Реал Банк;
- Індустріалбанк;
- Київобленерго.
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