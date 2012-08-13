В Україні розширено дію єдиного податку до 20 млн грн доходу

В Україні розширено дію єдиного податку до 20 млн грн. Відповідний Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо Державної податкової служби і у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» оприлюднений у газеті «Голос України» №147 від 11 серпня 2012 року і набув чинності з 12 серпня.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович 8 серпня підписав цей закон.

Документом передбачається запровадження п'ятої і шостої груп «спрощенців». Так, до п'ятої групи «спрощенців» потраплять фізособи-підприємці, які протягом календарного року відповідають таким критеріям: кількість найнятих робітників не перевищує 20; обсяг доходу не перевищує 20 млн грн.

Шоста група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом року відповідають таким критеріям: чисельність працівників не перевищує 50 чоловік; обсяг доходу не перевищує 20 млн грн.

Для цих груп встановлюється ставка єдиного податку у розмірі 7% доходу у разі сплати ПДВ і 10% - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

У разі виходу за граничні розміри доходів представники третьої і четвертої груп можуть наступного року вибрати відповідно п'яту і шосту групи. При цьому за попередній рік третя група повинна сплатити податок за надмірний дохід за ставкою 15%, а четверта – за подвоєною ставкою (на сьогодні 3% і 5% залежно від сплати ПДВ).

У випадку, якщо підприємці з п'ятої групи перевищать обсяги доходу, то повинні будуть сплатити податок із надлишку за ставкою 15%, якщо дохід перевищили підприємці з шостої групи – за подвоєною ставкою, а наступного року вони зобов'язані будуть перейти на загальну систему оподаткування.

Крім того, передбачається, що платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) і платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця платять авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в терміни, які встановлені для місячного податкового періоду, в розмірі не менш ніж 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без надання податкової декларації.

Платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), платять податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без надання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя і дев'ять місяців) без сплати авансового внеску.

Платники податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують десять мільйонів гривень, і неприбуткові установи (організації) платять податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають в органи Державної податкової служби за звітний (податковий) рік без сплати авансового внеску.

У випадку, якщо платник податку, який платить авансовий внесок, за підсумками першого кварталу звітного (податкового) року не одержав прибутку або одержав збиток, він має право подати податкову декларацію і фінансову звітність за перший квартал.

Такий платник податку авансових внесків у другому – четвертому кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов'язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів і за рік, яка подається в орган Державної податкової служби в порядку, передбаченому кодексом.

Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не одержав прибутку, податкові зобов'язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків наступного року, а за підсумками першого кварталу одержує прибуток, повинен подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року і за звітний (податковий) рік для нарахування і сплати податкових зобов'язань.