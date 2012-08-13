Українці продовжують ставити рекорди із скупки валюти

Негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти населенням у липні ц.р., порівняно з червнем ц.р., зросло на 9% - до 810,4 млн дол. і стало рекордним з січня 2012 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, банки купили у населення валюти на 1,539 млрд долл., продали — на 2,349 млрд долл.

Негативне сальдо на готівковому ринку в січні ц.р. було на рівні 556, млн дол., в лютому - 372,7 млн дол, у березні - 544,1 млн дол., квітні - 209 млн дол., травні - 526,8 млн дол., червні - 740,6 млн дол.

За даними НБУ, банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) у липні збільшилися на 419,8 млн дол. і станом на 1 серпня 2012 р. склали 20,012 млрд дол.