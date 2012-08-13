Тиск на гривню на поточному тижні може збільшитися – експерт

Вартість євро на світових майданчиках і в Україні на поточному тижні залежатиме від макроекономічної статистики зі США і єврозони, відзначають аналітики аналітиків FOREX CLUB в Україні.

За їхніми словами, варто звернути увагу на попередні дані щодо ВВП єврозони за другий квартал поточного року, щодо інфляції у єврозоні за липень, а також індикатора ділової активності у Німеччині від інституту ZEW за серпень. Ймовірно, ці дані переважно виявляться негативними.

Підтримувати євро на тижні будуть наміри ЄЦБ і Банку Китаю збільшити стимулювальні заходи. Рівнем підтримки для єдиної валюти, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, стане значення 1,2050, рівнем опору – 1,2400. Середній курс продажу готівкового євро в Україні у цьому випадку перебуватиме у межах 9,88-10,17 грн.

Тиск на гривню на поточному тижні може збільшитися у зв'язку з очікуваним виходом негативної економічної статистики по єврозоні. Проте вартість долара США навряд чи істотно зросте у зв'язку з можливими діями українського регулятора для підтримки нацвалюти. Середній курс продажу готівкового долара на тижні, за прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, перебуватиме в діапазоні 8,119-8,126 грн.

Динаміка російської валюти на поточному тижні також формуватиметься на статданих з єврозони, які можуть бути негативними. Підтримати рубль можуть високі ціни на нафту. Прогнозний діапазон коливання середнього курсу продажу готівкового рубля в Україні на поточному тижні – 0,251-0,259 грн.