Обсяг купівлі валюти населенням у липні досяг рекордних 810,4 млн. дол.

Негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти населенням у липні п.р. у порівнянні з червнем п.р. зросло на 9% - до 810,4 млн. дол. і стало рекордним з січня 2012 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, банки купили у населення валюти на 1,539 млрд дол., продали — на 2,349 млрд дол.

Негативне сальдо на готівковому ринку в січні п.р. було на рівні 556,5 млн. дол., у лютому – 372,7 млн. дол., в березні — 544,1, у квітні — 209 млн. дол., у травні — 526,8 млн. дол., у червні - 740,6 млн. дол.

За даними НБУ, банківські вклади фізосіб у валюті (в доларовому еквіваленті) в липні збільшилися на 419,8 млн. дол. і на 1 серпня 2012 р. становили 20,012 млрд дол.