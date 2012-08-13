Міжбанк: відкриття торгів - 8,0960/8,1040 грн/дол.; 9,9475/9,9590 грн/євро

У понеділок, 13 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,0960/8,1040 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтінг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2540/44, котирування з євро-гривні пішли вгору – 9,9475/9,9590. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,2287/89 (п'ятниця — 1,2271/73).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.