Святкування Дня Незалежності обійдеться Києву майже у 3 млн грн

Київ витратить з міського бюджету майже 3 млн грн на підготовку та проведення заходів з відзначення Дня Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов.

Він зазначив, що столична влада вважає неправильним і недоцільним витрачати бюджетні кошти на розважальні заходи, коли є проблеми з фінансуванням соціальних програм та розвитку міста. Тому на основні культурні заходи, які проводитимуться в центрі столиці – це, як правило, кошти, які місто залучає від партнерів, спонсорів, меценатів.

“Тому в цілому на всі заходи в масштабах управлінь виділяється по 200-300 тис грн, 1 млн. –1,5 млн. грн. найбільше. Загалом, я думаю, що це 2-3 млн саме більше муніципальних коштів буде витрачено”, - сказав О.Попов.

Щодо обсягів залучених фінансів до організації та проведення різних заходів в місті з нагоди Дня Незалежності, він зазначив, що важко сказати, бо цим займаються партнери, які не звітують про свої витрати владі.

“Безумовно на День Незалежності буде салют. Він буде в рамках концертної програми, яка передбачена на Майдані Незалежності. Буде прекрасна сцена встановлена, масштабна... Це також не муніципальні кошти, а кошти спонсорів, але в середньому по цінах, які є на сьогодні, салют коштуватиме 150 тис грн приблизно...”, - розповів голова КМДА.

На головній площі столиці, за його словами, буде “достойна культурна програма”.

“І як традиція вже, і мені цей захід дуже подобається - концерт класичної музики, який буде на площі біля Софії Київської. Я обов’язково туди піду. На День міста мені цей захід дуже сподобався, можливо більше, ніж інші. Ми такі заходи - за участю наших виконавців, які працюють у відомих оперних театрах за кордоном і ми їх запрошуємо, щоб вони повернулися и показали, як вони можуть співати, грати на музичних інструментах, будемо все більше пропагувати”, - сказав також О.Попов, відповідаючи на запитання, які заходи з нагоди річниці незалежності України він сам планує відвідати.

Як повідомляв УНІАН, у столиці з нагоди Дня Незалежності України відбудеться низка культурних та розважальних заходів. О.Попов підписав відповідне розпорядження, яким затвердив програму заходів, присвячених Дню Державного Прапора України та 21-й річниці незалежності України.

Згідно з документом, святкування розпочнуться вже 14 серпня. Саме цього дня стартує щорічна загальнодержавна виставкова акція «Барвиста Україна» на території Національного комплексу «Експоцентр України». Триватиме виставка до 17 серпня.

22 серпня у столиці відкриються два музеї – Музей історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7) та Музей шістдесятництва (вул. Олеся Гончара, 33-А).

Цього ж дня у приміщенні Київської міської державної адміністрації відбудеться міський конкурс творчих робіт «Україна – держава моя».

23 серпня місто відзначатиме День Державного прапора – у столиці відбудеться церемонія підняття Державного прапора Президентом України Віктором Януковичем. Синьо-жовті стяги урочисто піднімуть на щоглах біля будівлі КМДА та районних у місті Києві державних адміністрацій. За традицією, цього дня паспорти отримають юні кияни, яким виповниться 16 років.

24 серпня за участю керівництва держави та міста відбудуться церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському та Володимиру Великому. Також у цей день квіти покладатимуть до пам’ятників видатним діячам українського державотворення у районах міста, а в храмах столиці пройдуть молебні за Україну та український народ.

На вулиці Хрещатик з самого ранку відбуватимуться різноманітні змагання, конкурси та концерти.

Зокрема, з 10.00 до 19.00 триватиме другий всеукраїнський чемпіонат з баскетболу 3х3 «Українська стрітбольна ліга 2012».

З 11.00 до 18.00 тут відбуватимуться показові спортивні виступи з ролер-сламу, з авто-мото тріалу, конкурс «перегони на офісних стільцях», майстер-клас з паркуру, катання на роликах та скейтах тощо. Працюватиме також зона графіті.

Об 11.00 розпочнеться акція «Ярмарок інтелектуального капіталу», а також презентація діяльності молодіжних громадських організацій, а о 12.00 – спортивне сімейне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я».

Крім того, на Хрещатику виступатимуть ді-джеї, відбуватимуться майстер-класи з сучасних танців, конкурси, вікторини тощо.

О 14.30 на Хрещатику стартує спортивний фестиваль «Веселі старти на роликах». Триватиме святкування до 21.00.

На Європейській площі з 10.00 до 22.00 глядачам представлять концертну програму «У пісні славимо Вітчизну».

Також 24 серпня на Майдані Незалежності відбуватиметься Всеукраїнський фестиваль морозива.

«Парад вишиванок 2012» стартує о 12.00 на Майдані Незалежності. Фінішує парад на Співочому полі, де з 16.00 до 21.00 триватиме святковий концерт з нагоди 21-ї річниці Незалежності України «Україно моя, Україно! Найсвятіша ти пісне моя!».

Крім того, на Софійській площі о 19.00 розпочнеться гала-концерт класичної музики в рамках мистецького проекту «Тобі, незалежна Батьківщино!».

Завершиться свято грандіозним феєрверком на честь Незалежності України.

Концертні програми, конкурси та інші культурно-розважальні заходи відбуватимуться в усіх районах столиці.

У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва 24 серпня о 12.00 розпочнеться музейне свято, яке триватиме до 21.00.

У Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» з 24 до 26 серпня триватиме ярмарок народних майстрів, а у Печерському ландшафтному парку з 24 серпня до 9 вересня триватиме 57-ма щорічна міська виставка квітів. Цього року темою квіткових композицій будуть «Мелодії українських казок».

Загалом, протягом серпня у місті відбуватимуться конкурси дитячого малюнка, виставки художніх робіт, присвячених Дню Державного Прапора України та 21-й річниці Незалежності України. У кінотеатрах столиці транслюватимуть фільми про історію становлення української держави. У Державному архіві міста Києва відбудеться виставка архівних документів стосовно Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року.