Україна ініціює підготовку договору про ЗВТ послугами в рамках СНД – Мунтіян

Україна одразу після набуття чинності Договору про вільну торгівлю (товарами) СНД має намір ініціювати питання про підготовку договору про вільну торгівлю послугами у рамках Співдружності.

Про це повідомив урядовий уповноважений України з питань співпраці з РФ, державами - учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Наш другий етап – створити зону вільної торгівлі для послуг. Коли перший етап буде оформлено (набере чинності Договір ЗВТ СНД – УНІАН), одразу негайно буде створено робочу групу. Всі уряди відряджають свої переговорні групи і ми розпочнемо це», - заявив В.Мунтіян.

На його думку, підготовка документу може зайняти 6 місяців.

В.Мунтіян також відзначив, що ринок торгівлі послугами у рамках СНД становить приблизно 9 млрд дол.

Нагадаємо, що Договір про ЗВТ СНД набирає чинності через 30 днів після того, як третя країна, яка ратифікована документ, подасть документацію про ратифікацію у депозитарій СНД.

На сьогодні Договір ЗВТ СНД ратифікували Білорусь, Росія і Україна.