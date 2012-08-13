З початку року податківці на 89% підприємств виявили порушення з виплати зарплат

Податківці під час перевірок суб'єктів господарювання, які виплачують заробітну плату та інші доходи фізособам, з початку року виявили порушення податкового законодавства у 89% випадках, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

За підсумками перевірок до бюджету донараховано майже 198 млн грн податку на доходи фізосіб з урахуванням штрафних санкцій.

Крім того, з початку року виявлено майже 53 тис. найманих осіб, з якими роботодавець не укладав трудові договори. Також до держреєстрації залучено понад 29 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації.

У цілому з початку року завдяки діям податкової служби погашено заборгованість із заробітної плати на суму 864,4 млн грн. До бюджету додатково надійшло 144,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Цього вдалося досягти за рахунок роз'яснювальної роботи з керівниками підприємств-боржників, участі представників податкових органів у роботі комісій при держадміністраціях з питань погашення заборгованості із заробітної плати.

Спільними діями податківців і представників органів місцевої влади відносно суб'єктів господарювання, які виплачують заробітну плату менше або на рівні мінімальної, підвищено рівень заробітної плати на більш як 39 тис. суб'єктах, до бюджету додатково надійшло 68,5 млн грн податку на доходи фізосіб.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, в Україні заборгованість із зарплати у червні знизилася на 3,8% – до 961,9 млн грн.