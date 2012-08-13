Fitch підтвердило рейтинг «Альфа-Банк» (Україна)

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») ПАТ «Альфа-Банк» (Україна) на рівні «B-» зі «стабільним» прогнозом і рейтинг стійкості «ccc».

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, РДЕ банку обумовлений думкою Fitch про потенційну підтримку, яку банк може отримати від інших структур під контролем свого основного акціонера, включаючи афілійований банк ВАТ «Альфа-Банк» (Росія), який володіє міноритарною часткою в «Альфа-Банку» (Україна) у розмірі 19,9%.

Також наголошується, що рейтинг стійкості «Альфа-Банку» (Україна) відображає досить помірну капіталізацію і високу залежність від своєчасної підтримки капіталом з боку його материнської структури, і аналогічна ситуація спостерігається в інших рейтингованих агентством українських банках в іноземній власності.

«Рейтинг стійкості «Альфа-Банку» (Україна) може бути підвищений у разі поліпшення його капіталізації та зниження ризику девальвації і кредитних ризиків. Підвищення РДЕ і рейтингу підтримки банку в даний час не очікується і, ймовірно, зажадає більш прямих корпоративних взаємин зі структурами, які, на думку Fitch, потенційно можуть надати підтримку. Зниження рейтингів на сьогоднішній день не очікується, однак може статися у разі збитків від валютної девальвації або погіршення якості реструктурованих кредитів, якщо це не буде компенсовано відповідними внесками капіталу», - йдеться в повідомленні Fitch.

Довідка УНІАН. ПАТ «Альфа-Банк» (м. Київ) зареєстровано в січні 2001 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

«Альфа-Банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Групп».

Активи банку на 1 липня склали 27,94 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 17,86 млрд грн, зобов'язання - 23,79 млрд грн, статутний капітал - 4,639 млрд грн, власний капітал - 4,15 млрд грн.

«Альфа-Банк» в I півріччі 2012 року збільшив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2011 року в 3,5 разів - до 25,5 млн грн.

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