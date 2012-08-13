Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України досяг 7,2 млрд дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-червні 2012 року становило 7,216 млрд дол., що на 29,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (5,563 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-червні 2012 р. проти аналогічного періоду 2011 року експорт товарів з України збільшився на 2,7% - до 33,678 млрд дол., імпорт - на 6,6% – до 40,894 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту станови 0,82 (у січні-червні 2011 року – 0,86).

За звітний період Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами з 209 країн світу.

Також зазначється, що дефіцит зовнішньої торгівлі в червні проти травня збільшився на 10,5% і становив 1,484 млрд дол.