Торги доларом на міжбанку закрилися зростанням котирувань

У понеділок, 13 серпня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0960/8,1040, до 12:00 ціни піднялися до 8,1020/8,1055. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1050/8,1080 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2540/0,2544, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2546/0,2550. На час закриття ціни досягли рівня 0,2551/0,2555. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,7250 (-0,1850).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2287/1,2289, а до 15:00 зросли 1,2351/1,2353.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 9,9475/9,9590, до 12:00 ціни пішли вгору - 9,9645/9,9725. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли максимуму 10,0085/10,0160.