НБУ за 7 місяців купив у населення 1,9 тонн золота

Національний банк України (НБУ) за перші сім місяців 2012 року викупив у населення 1,9 тонни золота, що на 0,1 тонни більше, ніж за весь 2011 рік.

Як зазначається у заяві заступника голови Нацбанку Віри Ричаківської, оприлюдненій на сайті регулятора, саме цей факт дозволяє НБУ виготовляти інвестиційні монети.

Згідно з наданою інформацією, НБУ реалізував майже 10 тис. інвестиційних монет, випуск яких було розпочато наприкінці 2011 року, на загальну суму 27,65 млн. грн.

Українські інвестиційні монети виготовлені із золота і срібла вищої проби - 999,9, і на сьогодні Національний банк України випустив інвестиційні монети "Архістратиг Михаїл" із золота номіналом 20 грн (1 унція) і 5 грн (1/4 унції) і зі срібла номіналом 1 грн (1 унція).

З 10 серпня, продовжуючи програму випуску інвестиційних монет, Нацбанк увів в обіг інвестмонету “Архістратиг Михаїл” із золота номіналом 10 грн (1/2 унції) і 2 грн (1/10 унції).

За словами В.Ричаківської, НБУ, з метою активізації продажу інвестмонет має намір розширити канали їх реалізації і пом'якшити ціноутворення. Йдеться про безпосередній продаж монет населенню територіальними управліннями регулятора, а також про можливість надання їх банкам під реалізацію на комісійній основі.

У НБУ стверджують, що банки вже подали заявки на наступній рік на більш як 31 тис. інвестиційних монет.

Нагадаємо, Нацбанк розпочав випуск інвестиційних монет з дорогоцінних металів з метою надання населенню альтернативи вільно конвертованій валюті як засобу накопичення. За оцінками НБУ, на сьогодні обсяг готівкової валюти у громадян України оцінюється у 50-70 млрд дол., а щорічна потреба у золоті для випуску інвестиційних монет для фізичних осіб становить 3-5 тонн на рік.