Азаров: дія ЗВТ СНД дозволить поліпшити платіжний баланс України

Дія зони вільної торгівлі Співдружністі Незалежних Держав дасть змогу поліпшити платіжний баланс України, вважає прем’єр-міністр України Микола Азаров.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він сказав під час зустрічі у понеділок із провідними економічними експертами України.

«Ми розраховуємо, що після ратифікації угоди про створення зони вільної торгівлі з країнами СНД буде знятий ряд обмежень на поставку наших труб, зокрема, в Росію, і це дозволить нам поліпшити ситуацію з платіжним балансом», - сказав М.Азаров.

При цьому він вкотре нагадав, що негативне сальдо вітчизняного платіжного балансу зумовлене передусім високою ціною на російський газ.

Своєю чергою доктор економічних наук Олександр Шаров констатував, що ЗВТ СНД – це гарна нагода для вітчизняного бізнесу показати свої реальні можливості.

«Запровадження ЗВТ з СНД – це реальна можливість для нашого бізнесу показати свою конкурентоздатність», - відзначив експерт.

Нагадаємо, що Договір про ЗВТ СНД набирає чинності через 30 днів після того, як третя країна, яка ратифікувала документ, подасть документацію про ратифікацію у депозитарій СНД.

На сьогодні Договір ЗВТ СНД ратифікували Білорусь, Росія і Україна.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

30 липня ВР ратифікувала цей договір. Україна стала третьою після Росії і Білорусі країною, яка ратифікувала документ.

18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.