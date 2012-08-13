У Білорусі в 2-му кварталі золотий запас скоротився на 200 кг

Мінськ. У Білорусі за II квартал 2012 року золотий запас скоротився на 200 кг.

Про це УНІАН повідомили в Національному банку Білорусі.

«За другий квартал поточного року золотовалютний запас Нацбанку Білорусі скоротився на 200 кг і склав 31,7 тонни золота, срібла, платини і паладію», - йдеться в повідомленні НББ.

За даними Нацбанку Білорусі, золотий запас на 1 січня був сформований в обсязі 31,7 тонни, на 1 квітня - 31,9 тонни.

«Таким чином, за II квартал НББ витратив весь приріст золотого запасу, який був забезпечений в I кварталі цього року», - повідомляє Нацбанк.

Повідомляється також, що в складі міжнародних резервних активів Білорусі монетарне золото на 1 липня становило еквівалент 2194,2 млн дол., знизившись на 87,6 млн дол (3,8%) за квітень-червень.

Довідка УНІАН. Золотий запас Нацбанку Білорусі включає золото, яке переважає, а також срібло і платину, дорогоцінні камені і обчислюється в золотому еквіваленті.

Активи Нацбанку Білорусі в золоті на 1 липня, як і на 1 квітня, склали 1,4 млн тройських унцій проти 1,2 млн тройських унцій на 1 січня.

За 2011 рік золотовалютний запас Національного банку Білорусі зріс на 0,4 тонни, або на 1,28%.

У 2010 році приріст золотого запасу склав 2,65 тонни, або 9,2%, а за 2009 рік - 2,03 тонни, або 7,6%.