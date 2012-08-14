У вівторок статдані зі США і єврозони можуть обвалити євро - експерт

Очікувана публікація статданих зі США і єврозони може на сьогоднішніх торгах, 14 серпня, викликати зниження євро до рівня 1,2300, а якщо розчарування виявиться сильнішим, то й до позначки 1,2260, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україну.

Як відзначають аналітики, до публікації, крім статданих зі США, очікуються звіти за темпами зростання економіки єврозони, а також індекс економічних очікувань Німеччини від центру незалежної фінансової інформації ZEW. Нічого доброго ні від одного, ні від іншого звіту очікувати не доводиться.

Дані за індексом споживчих цін Великобританії, найімовірніше, реакції з боку GBP/USD не викличуть. З цього випливає, що пара опиниться під впливом зовнішніх чинників і цілком можна очікувати, що фунт також ослабне по відношенню до долара. Щоправда, падіння його буде скромнішим, ніж у його європейського колеги. Первинною метою, ймовірно, стане позначка 1,5660.

Під впливом американської статистики вирватися з діапазону 78,00-78.80 може і пара долар/єна. Але не варто чекати надто активних рухів. Не виключено, що зростання буде стримане рівнем 79,00.