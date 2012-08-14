Міжбанк відкрився зростанням котирувань - 8,1040/8,1090 грн/дол., з євро - 10,0115/10,195 грн/євро
11:04, 14 серпня 2012Фінанси
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У вівторок, 14 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1040/8,1090 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2547/51, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,0115/10,195. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2355/57 (понеділок — 1,2287/89).
У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.
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