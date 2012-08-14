Міжбанк відкрився зростанням котирувань - 8,1040/8,1090 грн/дол., з євро - 10,0115/10,195 грн/євро

У вівторок, 14 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1040/8,1090 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2547/51, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,0115/10,195. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2355/57 (понеділок — 1,2287/89).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.