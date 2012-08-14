Експерти знижують прогноз зростання ВВП України у цьому році

За результатами підготовленого групою експертів консенсус-прогнозу, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни у 2012 році становитиме 2,3% замість 3,2%, прогнозованих у квітні п.р., повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Як відзначає прес-служба, прогноз зростання ВВП України у 2013 році становить 3,6%, при тому, що квітневий прогноз становив 4,1%.

Середнє значення зростання споживчих цін (грудень до грудня) у 2013 р. становитиме 7,8% (варіація значень від 5,9% до 10%), зростання цін промислового виробництва – 9,3% (показник варіює від 6,3% до 15,5%).

Для складання консенсус-прогнозу свої прогнози надали експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Інституту економіки і прогнозування НАН України, Науково-дослідного економічного інституту, Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту еволюційної економіки, Представництва Міжнародного валютного Фонду в Україні, Міжнародного центру перспективних досліджень, Компанії CASE Україна, «Райффайзен Банку «Аваль», Dragon-Capital, OTP Bank, The Bleyzer Foundation і FOREX CLUB.

Як повідомляв УНІАН, за попередньою оцінкою Держстату України, зростання ВВП у ІІ кварталі 2012 р. становило 3% (зростання ВВП у ІI кварталі 2011 року - 3,8%).

З урахуванням сезонного чинника, у ІI кварталі 2012 року проти І кварталу 2012 року зростання ВВП України зафіксовано на рівні 1,9%.

12 червня Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) з 1,8% до 2%.

З урахуванням сезонного чинника, у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зафіксовано спад ВВП України на рівні 0,2%.

Таким чином, у I кварталі 2012 року зростання ВВП України сповільнилося як проти показника I кварталу 2011 року (5,4%), так і порівняно з показником IV кварталу 2011 року (4,7%).

Номінальний ВВП за I квартал 2012 року становив 296,97 млрд грн.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки в 2012 році до 2,5%, проте чекає прискорення зростання ВВП країни у 2013 році до 4,0%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляцію - на рівні 7,9%.