Експерт вважає маловірогідним ринковий попит на ОВДП на аукціоні 14 серпня

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), у вівторок, 14 серпня, ринковий попит на держпапери, найімовірніше, буде відсутній, вважає фахівець відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

Він нагадав, що на аукціоні у вівторок Мінфін запропонує дві серії стандартних облігацій з терміном обігу п'ять і сім років.

«Ситуація на ринку облігацій за останній тиждень не змінилася, і навряд чи зможе змінитися в найближчі кілька днів. А значить, попиту з боку ринкових гравців очікувати не варто. Це прекрасно розуміє і Мінфін, який раз за разом виставляє довгі випуски, і розміщення якого проходять за своєю, неринковою логікою» - зазначає С.Фурса.

Водночас експерт не виключає, що, як і тижнем раніше, «уряд в кооперації з податковою» зможуть знайти кількох покупців.

«Водночасчас, прогнозувати результати таких розміщень, не володіючи інсайдерською інформацією, неможливо» - говорить С.Фурса.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін залучив до держбюджету 267,758 млн грн від продажу на аукціоні у вівторок, 7 серпня, п'ятирічних ОВДП. Середньозважена дохідність паперів склала 14,18%. Мінфін задовольнив всі три заявки, які були подані на покупку паперів.

На семирічні папери, які також пропонувалися до продажу на аукціоні, попиту не було.

Раніше Мінфін повідомив, що в серпні не планує розміщувати індексовані і номіновані в іноземній валюті ОВДП, а буде пропонувати ринку виключно гривневі папери з терміном обігу 5 і 7 років.

Наміри припинити продаж валютних ОВДП оприлюднені після того, як Мінфіну вдалося задовольнити потребу у валютних ресурсах за рахунок розміщення 18 липня єврооблігацій на 2 млрд дол.

Міністерство також заявляло про плани почати з осені ц.р. випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, від продажу урядових паперів в січні-липні до бюджету вдалося залучити 65,475 млрд грн, в т.ч. за рахунок продажу ОВДП - 49,489 млрд грн, єврооблігацій - 15,986 млрд грн.