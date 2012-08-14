Кабміну рекомендують проаналізувати ризики від введення податку з обороту

Економічна рада Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) рекомендує проаналізувати вплив концепції реформування податкового законодавства, в тому числі введення податку з обороту, на кожну галузь перед її прийняттям.

Відповідні рекомендації містяться в листі УСПП, направленому урядові за підсумками громадського обговорення концепції.

«Враховуючи всі ризики, властиві податку з обороту (перш за все, завдяки кумулятивному ефекту від його справляння), Економічна рада УСПП рекомендує перед ухваленням даної концепції здійснити чіткі розрахунки її можливого впливу на кожну галузь в розрізі видів економічної діяльності як на макро-, так і на макрорівні, а також провести низку пілотних проектів із залученням підприємств різних секторів економіки», - наголошується в листі.

Так, зокрема, введення податку на додану вартість з елементом податку з обороту може певною мірою обмежити ділову активність малого і середнього бізнесу, що працює на загальній системі оподаткування, призвести до перерозподілу доходів за всіма ланцюжками поставок товарів та послуг до кінцевого споживача, призвести до підвищення цін на окремі товари і послуги і до банкрутства низькорентабельних підприємств.

Як повідомляв УНІАН, виступаючи на XIV з'їзді Партії регіонів 30 липня Президент України Віктор Янукович заявив, що влада працює над введенням в Україну податку з обороту.