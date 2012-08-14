Підприємствам у січні-липні відшкодовано 26,9 млрд грн ПДВ при заявці 24,5 млрд грн

Підприємствам в січні-липні 2012 року відшкодовано 26,9 млрд грн ПДВ, що на 6%, або на 1,5 млрд грн, більше, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. В цілому підприємства за звітний період заявили до відшкодування 24,5 млрд грн ПДВ, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Перевищення фактичних виплат відбувається за рахунок погашення старих боргів перед виробниками.

В галузевому розрізі майже половину відшкодування отримали підприємства гірничо-металургійного комплексу (11,2 млрд грн). Також в лідерах - зернотрейдери (2,6 млрд грн) і підприємства, що працюють в галузі машинобудування (2,3 млрд грн), торгівлі (1,2 млрд грн), хімічної промисловості (понад 1 млрд грн).

«Держава сумлінно виконує свої зобов'язання з відшкодування ПДВ перед стратегічно важливими секторами економіки і бізнесом в цілому. Разом з тим, наше завдання - контролювати, щоб бюджетними коштами не скористалися махінатори», - зазначив голова ДПСУ Олександр Клименко.

Він додав, що податківці у січні-липні ц.р. запобігли безпідставному відшкодуванню ПДВ на суму 1,3 млрд грн, з них на рахунки платників - 947,3 млн грн.

Довідка УНІАН. Новий податковий кодекс діє в Україну з 1 січня 2011 року. За кодексом, ставка ПДВ до 31 грудня 2013 року становить 20%, з 1 січня 2014 року - 17%. Крім того, кодекс передбачає введення механізму автоматичного відшкодування ПДВ. Так, в ДПСУ відзначають, що на сьогодні понад 50% заявок на відшкодування ПДВ перераховуються на рахунки підприємств в автоматичному режимі.