Мінсоцполітики гальмує вдосконалення системи соцдопомоги

Міністерство соціальної політики зволікає з реалізацією проекту вдосконалення системи соціальної допомоги, що фінансується Міжнародним банком реконструкції і розвитку (МБРР), повідомляє Рахункова палата.

«За підсумками розгляду результатів аудиту проекту вдосконалення системи соціальної допомоги, підтримуваного позикою МБРР, колегія Рахункової палати зазначила, що в 2011 році його реалізація прискорилася, проте Мінсоцполітики забезпечило досягнення лише третини запланованих на рік показників результативності проекту», - йдеться в повідомленні відомства.

Удосконалення системи соціальної допомоги спрямоване на посилення її адресності і спрощення процедури надання, зокрема, через впровадження технології прийому громадян за принципом «єдиного вікна». «Проте Мінсоцполітики реалізовує проект дуже поволі: протягом шести років замість передбачуваних міжнародною угодою двох з половиною», - наголошується у звіті Рахункової палати.

Аудитори також зазначили позитивні зрушення в реалізації поставлених завдань останнім часом. Зокрема, у 2011 році завершено підготовку до введення в дію нової інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення. Місцеві управління праці і соціального захисту населення відремонтовано, обладнано меблями, технічними засобами, змонтовано відповідні локальні мережі. Проте програмне забезпечення для цієї інформаційно-аналітичної системи ще не прийнято в експлуатацію.

Як наслідок, 100-процентної готовності до роботи з громадянами за технологією «єдиного вікна» не досягнуто в жодному регіоні країни. При цьому наголошується, що скоротився час опрацювання однієї заяви на отримання соцдопомоги. Проте показник кількості опрацьованих справ є нижчим від запланованого, оскільки належної модернізації не відбулося, а можливості адміністративної системи на регіональному і місцевому рівнях, порівняно з попереднім роком, не поліпшилися. Аналіз і моніторинг виплат соціальної допомоги взагалі не запроваджені.

Неодноразові перенесення термінів створення Інформаційно-аналітичної системи захисту населення як ключового заходу проекту призвели до відтермінування його реалізації до 1 січня 2013 року.

Колегія Рахункової палати констатує, що відсутність належного нагляду за виконанням проекту, неповне врахування рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами аудиту за 2010 рік, а також низка інших невиконаних заходів, можуть призвести до чергового перенесення терміну завершення проекту.

Нагадаємо, в червні 2011 року Рахункова палата заявила про неефективне використання кредитних коштів МБРР з боку Мінсоцполітики.

Зокрема, в повідомленні палати наголошувалося, що замість 2,5 років, передбачених кредитним договором, вже 5 років Мінсоцполітики виконує проект з удосконалення системи соціальної допомоги.

Зокрема, не були дотримані графіки фінансування заходів проекту і планів асигнувань із спеціального фонду держбюджету. Тому міжнародні кошти повністю не освоєні, а освоєні – не дали ефективного результату.

«Крім того, виявлено накопичення кредиторської заборгованості в сумі 44 млн. грн, Мінфін і Держказначейство не забезпечили повного і своєчасного фінансування заходів проекту відповідно до передбачених обсягів і термінів. Як наслідок, наприкінці 2010 року на рахунках органів Держказначейства зосереджено понад 6 млн. грн неосвоєних коштів позики», - зазначили в Рахунковій палаті.

Після цього колегія Міністерства соціальної політики проаналізувала хід реалізації спільного з МБРР проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги» і мала намір посилити контроль за його здійсненням.

Довідка УНІАН. Проект удосконалення соцдопомоги підтримується Міжнародним банком реконструкції і розвитку, який у 2006 році надав Україні позику на суму майже 99 млн. дол.