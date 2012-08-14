Середньозважений курс гривні на міжбанку в понеділок становив 8,1001 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку у понеділок, 13 серпня, знизився до 8,1001 грн/дол. у порівнянні з 8,0865 за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 817,2 млн. дол. (у еквіваленті), що на 169,8 млн. дол. менше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 615,5 млн. дол.

Як повідомлялося, у понеділок, 13 серпня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0960/8,1040, до 12:00 ціни піднялися до 8,1020/8,1055. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1050/8,1080 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2540/0,2544, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2546/0,2550. До закриття ціни досягли рівня 0,2551/0,2555. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів становив 31,7250 (-0,1850).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2287/1,2289, а до 15:00 зросли 1,2351/1,2353.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,9475/9,9590, до 12:00 ціни пішли вгору - 9,9645/9,9725. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли максимуму - 10,0085/10,0160.

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