Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами у I півріччі зменшилося на 11%

В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за підсумками січня-червня 2012 року зменшилося на 11% порівняно з аналогічним періодом 2011 року і становило 3,361 млрд дол., йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, за I півріччя ц.р. проти аналогічного періоду 2011 року експорт послуг скоротився на 1% і становив 6,589 млрд дол., імпорт зріс на 12,8% – до 3,228 млрд дол.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 217 країн світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту мали транспортні послуги (65%), різні ділові, професійні і технічні (13,6%) послуги.

Основне збільшення обсягів експорту послуг у I півріччі 2012 року спостерігалося у сфері комп'ютерних послуг - на 97,5 млн дол. (на 42%), допоміжних послуг - на 86,5 млн дол., а також послуг з організації подорожей - на 85,4 млн дол. (на 48,9%).

При цьому зниження обсягів експорту зафіксоване в основному по послугах трубопровідного транспорту - на 314,6 млн дол. (15,7%), залізничного транспорту - на 59,6 млн дол. (на 6,8%), а також послугах з ремонту - на 38,2 млн дол. (на 12,8%).

Основною країною-партнером України в експорті послуг залишається Росія, на яку припадає 2,702 млрд дол., або 41% загального обсягу експорту послуг.

Найбільшу частку в імпорті послуг за підсумками січня-червня 2012 року становили транспортні послуги - 24,9%, фінансові послуги - 14,7%, а також різні ділові, професійні і технічні послуги - 14,3%.

Імпорт послуг зріс проти I півріччя 2011 року на 365,6 млн дол. в основному за рахунок зростання обсягів будівельних послуг - на 80,1 млн. дол. (у 2,8 разу), послуг з організації подорожей - на 71,2 млн дол. (на 34,1%), а також послуг залізничного транспорту - на 61 млн дол. (на 24%).

При цьому зменшилися обсяги імпорту фінансових послуг - на 45,9 млн дол. (на 8,8%), різних ділових, професійних і технічних послуг - на 38,2 млн дол. (на 7,7%).

Імпорт послуг з країн СНД у I півріччі 2012 року становив 17,8% від загального обсягу імпорту, з країн Європейського Союзу - 55,2%.

Довідка УНІАН. Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становило 6,748 млрд дол. проти також негативного сальдо у розмірі 3,025 млрд дол. у 2010 році.

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становило 14,197 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 7,45 млрд дол. проти 9,337 млрд дол. і 6,312 млрд дол., відповідно у 2010 році.

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