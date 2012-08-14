Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами скоротилося до 3,4 млрд дол.

В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за підсумками січня-червня 2012 року зменшилося на 11% порівняно з аналогічним періодом 2011 року і становило 3,361 млрд дол., йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, за I півріччя ц.р. проти аналогічного періоду 2011 року експорт послуг скоротився на 1% і становив 6,589 млрд дол., імпорт зріс на 12,8% – до 3,228 млрд дол.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 217 країн світу.