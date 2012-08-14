Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну в I півріччі зріс до 3,2 млрд дол.

У січні-червні 2012 року в економіку України іноземні інвестори вклали 3,224 млн дол. США прямих інвестицій, що на 15,6% більше від показника за аналогічний період 2011 року (2,788 млрд дол.), йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), направлених в Україну, на 1 липня 2012 року становив 52,427 млрд дол., що на 4,7% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2012 року, і з розрахунку на одного українця становить 1115,6 дол.

Інвестиції надходили зі 128 країн світу.

Основними країнами-інвесторами України залишаються Кіпр – 14,522 млрд дол., Німеччина – 7,404 млрд дол., Нідерланди – 4,949 млрд дол. і Російська Федерація – 3,653 млрд дол.

За даними Держстату, обсяг прямих іноземних інвестицій, направлених в українську промисловість, становить 16,461 млрд дол. (31,4% від загального обсягу), у фінансовий сектор — 16,338 млрд дол. (31,2%).

Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками, торговими кредитами й іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами на 1 липня 2012 р. становила 9,121 млрд дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал і боргові інструменти) на 1 липня 2012 р. становив 61,547 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з України в економіку країн світу на 1 липня 2012 р. становив 6,4 млрд дол., зокрема, до країн ЄС - 6,016 млрд дол. (94% від загального обсягу), до країн СНД - 285,5 млн дол. (4,5%), до інших країн світу - 98,4 млн. дол. (1,5%).

Прямі інвестиції з України надходили до 47 країн світу, основний обсяг направлений на Кіпр (90,8%).

Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу і боргових інструментів) з України в економіку країн світу становив 6,641 млрд дол.

Довідка УНІАН. У 2011 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,48 млрд дол. прямих інвестицій, що на 8% більше від показника 2010 року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), направлених в Україну, на 31 грудня 2011 року становив 49,362 млрд дол., що на 10,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2011 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Президент підписав Закон про індустріальні парки