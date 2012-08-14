Банки самі визначать перелік документів для ідентифікації клієнтів

Національний банк України (НБУ) уповноважив комерційні банки самостійно визначити перелік документів, необхідних для ідентифікації клієнтів - фізичних осіб. Про це йдеться у телеграмі регулятора N18-311/4607-7991, текст якої має УНІАН.

У документі констатується, що законодавство України не містить вичерпного переліку документів, на підставі яких банк під час відкриття рахунку зобов'язаний проводити ідентифікацію фізичних осіб - резидентів.

“... Рекомендуємо банкам у своїх внутрішніх документах стосовно здійснення фінансового моніторингу самостійно визначати документи, які засвідчують особу, з яких можна одержати відомості, необхідні для ідентифікації клієнтів банку відповідно до вимог пункту 1 частини одинадцятої статті 9 Закону “Про легалізацію”, - йдеться у телеграмі регулятора.

НБУ просить врахувати, що офіційним документом, який містить найповнішу інформацію для ідентифікації фізичної особи - резидента, є паспорт громадянина України, який дійсний для укладення цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій. Також для ідентифікації клієнта - фізичної особи - резидента можуть використовуватися паспорт громадянина України для виїзду за кордон, службовий і дипломатичний паспорти.

“При цьому звертаємо увагу, що ідентифікація клієнта - фізичної особи - резидента, який є громадянином України, за іншими документами, окрім паспорта громадянина України, може створювати додаткові ризики в діяльності банків”, - резюмується в документі.