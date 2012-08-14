Торги доларом на міжбанку у вівторок закрилися зниженням котирувань

У вівторок, 14 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1040/8,1090, на 12:00 ціни знизилися до 8,0980/8,1020. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0960/8,0990 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2547/0,2551, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2549/0,2553. На час закриття ціни повернулися до ранішніх значень - 0,2547/0,2551. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,7799 (+0,0549).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2325/1,2385.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,0115/10,195, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,0150/10,0240. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали до 9,9925/10,0000.