Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс через кризу в єврозоні — експерт

Основною причиною збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі товарами України в I півріччі є боргова криза, що триває у єврозоні, сказав у коментарі агентству УНІАН керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко.

Він нагадав, що дефіцит торгівлі товарами за підсумками січня-червня 2012 року в Україні становив 7,216 млрд дол., що на 29,7% більше за показник аналогічного періоду 2011 року.

«Це пов'язано з уповільненням світової економіки і погіршенням стану економік – торгових партнерів. Це країни СНД, єврозона, країни Близького Сходу, Північної Африки та Азії. Основна причина такого погіршення – боргова криза в єврозоні», - вважає М.Івченко.

Він відзначив, що ця криза виявилася набагато глибшою та істотнішою за наслідками, ніж очікувалося. Так, європейська фінансова влада досі не виробила дієвого механізму для подолання кризи. «Ймовірно, вона триватиме ще як мінімум близько року, що чинитиме негативний вплив на торговельний баланс України», - каже експерт.

При цьому, на думку М.Івченка, поліпшення стану світової торгівлі можна чекати лише навесні-влітку 2013 року.

Також він відзначив, що частка товарів, які продаються у країни СНД, в поточному році становила 36,8% у порівнянні з 36,9% у 2011 році. «Треба відзначити збільшення частки експорту до Азії – з 24,9% до 27%, це хороший сигнал, оскільки попит на українські товари з цього регіону стабільніший. Також це показує результати виконаної роботи із розширення ринків збуту наших товарів у цьому регіоні. Було б непогано довести цей показник до 30%», - сказав М.Івченко.

Водночас він звертає увагу на скорочення частки експорту до Європи – з 29,6% (2011 рік) до 27,4%, що, на його думку, пов'язано з борговою кризою в єврозоні і зниженням попиту в цьому регіоні.

Також експерт відзначив збільшення частки експорту до Африки – з 4,5% (2011 рік) до 7,8%. «Останнім часом вплив та економічний потенціал «чорного континенту» зростає. Україні вдалося перенаправити частину експорту в цей регіон. Незважаючи на те, що в багатьох країнах Африки зберігається політична нестабільність, попит на продукцію, зокрема АПК, в довгостроковій перспективі з цього регіону буде тільки рости, що дасть можливість Україні збільшити присутність своїх товарів», - вважає М.Івченко.

Що стосується груп товарів, то в січні-червні п.р. збільшилася частка експорту таких товарів, як зернові – з 4,5% до 9,3%, що, на думку експерта, пояснюється хорошим урожаєм 2011 року і стабільним попитом на продовольство у світі. «Частка експорту жирів і олій збільшилася з 5,8% до 6,0%, що також підтверджує сільськогосподарський потенціал нашої країни», - каже М.Івченко.

Крім того, він відзначає збільшення частки експорту залізничних локомотивів – з 5,6% до 6,2% і механічних машин – з 4,9% до 5,2%. «Тобто в України залишається технічний потенціал у машинобудуванні. Основними ринками збуту цих товарів були Росія, Казахстан, країни Азії», - повідомив експерт.

Водночас він звертає увагу на те, що в 2012 році переважала негативна тенденція щодо експорту металургії – зниження частки експорту з 28,8% до 24,8%. «Основна причина – це боргова криза в єврозоні і падіння попиту на метал. Це важливий сигнал для України – необхідно або збільшувати внутрішній ринок споживання металів, або відмовлятися від пріоритетності цієї галузі і робити акцент на АПК та машинобудуванні», - вважає М.Івченко.

«Така статистика говорить про те, що Україна сильно залежить від зовнішніх ринків, і як тільки ситуація у світовій економіці погіршується, починає зростати дефіцит торгівлі. Необхідно переорієнтовувати експорт на внутрішній ринок, а також активно шукати нових покупців українських товарів – Азія, Близький Схід, Африка. Також стає очевидним потенціал України в АПК, - відзначає експерт. - Ми чекаємо поліпшення стану торговельного балансу України в 2013-2014 роках у міру поступового вирішення боргової кризи в єврозоні і зростання глобального попиту».

Як повідомляв УНІАН,негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-червні 2012 року становило 7,216 млрд дол., що на 29,7% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року (5,563 млрд дол.).

Дефіцит зовнішньої торгівлі в червні 2012 року проти травня зріс на 10,5% і становив 1,484 млрд дол.