Податок з обороту при значних збитках підприємств буде обтяжливим — експерти

Запровадження податку з обороту, пропоноване Концепцією реформування податкової системи, в умовах існування значних сум збитків, накопичених суб'єктами господарювання, буде вкрай обтяжливим для останніх, вважають у Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА).

На думку експертів ЄБА, концепція містить низку пропозицій, які можуть істотно утруднити ведення бізнесу і звести нанівець наміри поліпшити та оптимізувати оподаткування в Україні. До них належать пропозиції запровадити податок з обороту, скасувати максимальну величину бази нарахування єдиного соціального внеску і відновити внесок до Пенсійного фонду за операціями купівлі валюти.

«Запровадження податку з обороту за ставкою 2-2,5% без урахування прибутковості окремих галузей і видів діяльності спричинить значне збільшення податкового навантаження на низькорентабельні галузі і види діяльності і може стати для них обтяжливим. Податок з обороту може створити нові диспропорції в економіці і, зокрема, поставить вітчизняних виробників у невигідне становище», - сказано у повідомленні асоціації.

Там відзначають, що у світовій практиці податок з обороту і ПДВ одночасно практично не застосовуються. Очевидно, що паралельне застосування податку з обороту і ПДВ ускладнить систему стягування податків і негативно вплине на ведення господарської діяльності, впевнені експерти ЄБА.

«Істотне додаткове навантаження на операції з купівлі валюти шляхом запровадження 3% внеску до Пенсійного фонду є, на наш погляд, недоречним. Наслідком цього стане зростання виробничих витрат і, відповідно, зростання цін на товари та послуги для кінцевих споживачів на українському ринку», - наголошується у повідомленні асоціації.

Експерти асоціації також наголошують, що скасування максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску не приведе до бажаного результату у вигляді детінізації виплати доходів. Запропоновані зміни, навпаки, можуть призвести до ще більшої тінізації фонду оплати праці (зокрема, великих зарплат, які зараз виплачуються відкрито). Загалом, підтримуючи ідею зниження ставок єдиного соціального внеску, експерти закликають не вдаватися до таких дестабілізувальних заходів, як скасування максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску.

ЄБА наполягає на проведенні додаткових розрахунків очікуваного ефекту від впровадження запропонованих концепцією змін і на вдосконаленні концепції із залученням експертів та бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, на XIV з'їзді Партії регіонів 30 липня Президент України Віктор Янукович заявив, що влада працює над запровадженням в Україні податку з обороту.

У серпні Економічна рада Українського союзу промисловців та підприємців (УСПП) рекомендувала уряду проаналізувати вплив концепції реформування податкового законодавства, зокрема, запровадження податку з обороту, на кожну галузь перед її ухваленням.