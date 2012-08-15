Греція проситиме ЄС збільшити термін виконання програми бюджетної економії на 2 роки

Прем'єр-міністр Греції Антоніс Самарас має намір наступного тижня обговорити з канцлером ФРН Ангелою Меркель та Президентом Франції Франсуа Олландом можливість розширення терміну виконання програми бюджетної економії країни на два роки - до чотирьох років, пише Financial Times з посиланням на доповідь щодо стабільності грецького боргу, написану економічним радником грецького прем'єр-міністра Яннісом Мурмурасом.

За даними видання, Самарас спробує переконати своїх європейських колег у тому, що розширення дії програми є обгрунтованим у зв'язку з набагато глибшою, ніж очікувалося раніше, рецесією, в якій знаходиться грецька економіка. За підсумками поточного року уряд Греції очікує скорочення ВВП країни на 7% проти прогнозованого раніше Міжнародним валютним фондом зниження на 4,7%.

Розширення програми бюджетної економії до чотирьох років, згідно з доповіддю, дозволить до 2020 року скоротити грецький борг до 132% ВВП країни проти 147% ВВП, які уряд Греції мог би отримати, не змінюючи терміну програми зі скорочення бюджету.

У той же час, на думку Мурмураса, поступове скорочення дефіциту бюджету також сприятиме більш швидкому виходу економіки Греції з рецесії.

Раніше кредитори країни з ЄС і МВФ відмовилися розблокувати фінансову підтримку або надати Греції тимчасові запозичення для погашення 20 серпня облігацій приблизно на 3,2 мільярда євро, що перебувають на руках Європейського центрального банку. Кредитори вимагають, щоб до розблокування допомоги Греція визначилася з новими скороченнями витрат на 11,5 мільярда євро в 2013-2014 роках.

Напередодні для погашення облігацій Греція розмістила 13-тижневі казначейські векселі на 4,063 мільярда євро. Відсоток при розміщенні склав 4,43%, попит з боку інвесторів в 1,32 рази перевищив пропозицію.

Греція з травня 2010 року отримує фінансову допомогу ЄС і МВФ, проте за цей час країні не вдалося стабілізувати бюджетний дефіцит і борг, а також зупинити падіння ВВП. За останніми даними, ВВП країни в другому кварталі 2012 року скоротився на 6,2% в річному вираженні, передає РІА "Новости".