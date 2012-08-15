Міжбанк відкрився зниженням котирувань

У середу, 15 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0960/8,1030 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2542/46, котирування з євро-гривні пішли вниз – 9,9845/9,9950. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2328/30 (вівторок — 1,2355/57). У вівторок, 14 серпня, Нацбанк на ринок не виходив.

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