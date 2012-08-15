На торгах у середу пара EUR/USD може зміцнитися – експерт

На торгах у середу, 15 серпня, може відбутися подолання парою EUR/USD підтримки 1,2323, що спрямує її котирування до позначок 1,2290 або 1,2250, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають у компанії, основною подією середи, здатною вплинути на позиції долара, стануть дані щодо Індексу цін виробників. Проте інфляція зараз не стоїть у центрі уваги ФРС, а тому статдані можуть бути легко проігноровані учасниками ринку. Середа може характеризуватися низьким рівнем активності з огляду на святковий день у низці країн єврозони.

"Учасники торгів щодо британського фунта чекатимуть протоколів останнього засідання Банку Англії. Проте з грошово-кредитною політикою регулятора зараз не пов'язані якісь невизначеності, і ми вважаємо, що сильної реакції на цю подію чекати не варто. Стерлінг зміцнив свої позиції минулого тижня і тому рухатися вниз може дуже неохоче. Для пошуку «коротких» операцій зараз це не дуже привабливий варіант. Певний інтересом у цьому плані викликає крос-курс EUR/GBP", - наголошують аналітики.

На їхню думку, для японської єни настає своєрідний момент істини. У разі подолання верхньої межі коридору 77,95-78,70 вона одержує достатньо вільного від рівнів опору простору і може рушити до ділянки 80,00.