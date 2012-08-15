Заборгованість за вкладами Ощадбанку СРСР перед українцями оцінено у 124 млрд грн

Заборгованість за вкладами Ощадбанку СРСР перед громадянами України оцінюється у 124 мільярди гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління «Ощадбанку» Сергій Подрєзов на прес-конференції у середу.

«Незважаючи на те, що борг держави близько 124 мільярдів гривень, на сьогоднішній день з тих 12 мільйонів, що пройшли акредитацію у 2008 році і підтверджені зараз частково, загальна заборгованість близько 42-46 млрд грн», - сказав С.Подрєзов.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді України реєструвано законопроекти, якими пропонувалося визнати заборгованість перед громадянами України за вкладами Ощадбанку СРСР державним боргом України. Проте ці пропозиції не були прийняті. Натомість уряд України проводить часткову компенсацію за рахунок державного бюджету вкладникам Ощадбанку СРСР.

За словами С.Подрєзова, на сьогодні до реєстру вкладників СРСР внесено близько 12 мільйонів чоловік.

В «Ощадбанку» прогнозують, що така ж кількість залишиться і на 2013 рік. Він пояснив це тим, що близько мільйона вкладників СРСР уже закрили свої ощадні книжки, і очікується, що близько мільйона чоловік буде додатково внесено до реєстру.

За словами голови правління, «Ощадбанк» з 1 вересня поточного року почне актуалізацію цих вкладників, які одержали компенсацію у 2008 році, а також реєстрацію тих вкладників, які ще жодного разу не зверталися по отримання компенсації.

З приводу того, чи виплачуватимуться компенсації у 2013 році і в якій сумі, С.Подрєзов сказав, що це залежатиме від рішення уряду і прийнятих норм у держбюджеті наступного року.

За його словами, станом на 15 серпня понад 2,4 мільйони вкладників вже одержали компенсаційні виплати на загальну суму 2,28 млрд грн.

Крім того, компенсацію вже одержали понад 496 тисяч спадкоємців вкладників з банку СРСР на загальну суму більш ніж 241 млн. грн.

Нагадаємо, з 1 червня 2012 року почалися виплати вкладникам радянського Ощадбанку у відділеннях «Ощадбанку». Вклади буде відшкодовано близько 6 млн. громадян, які не встигли одержати компенсацію у 2008 році. Для отримання компенсації громадяни повинні перереєструватися у відділеннях «Ощадбанку».

За інформацією АТ «Ощадбанк», у системі «Реєстр вкладників заощаджень громадян» на початок 2012 року внесено дані про знецінені заощадження понад 11,8 млн. громадян України, з яких близько 6,16 млн. чоловік уже одержали компенсацію в межах 1000 гривень.

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