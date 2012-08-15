Єврокомісія стурбована новим законом України щодо держзакупівель - Стано

12:34, 15 серпня 2012
Фінанси
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Європейська комісія висловила занепокоєння ухваленим в Україні законом, що виводить з-під контролю громадськості значну частину державних закупівель.

Про це у коментарі для «Радіо Свобода» заявив Петер Стано, речник комісара ЄС з питань розширення та політики сусідства.

За його словами, зміни у порядку державних закупівель «не відповідають» майбутній Угоді про асоціацію з Європейським Союзом та міжнародним принципам. «ЄС нещодавно висловив занепокоєння щодо браку відданості української влади проводити політику державних закупівель, яка б відповідала майбутній Угоді про асоціацію та міжнародним принципам», – заявив П.Стано телефоном із Брюсселя.

За словами речника єврокомісара Штефана Філе, Євросоюз наголошує на важливості мати ефективне законодавство про державні закупівлі як для самої української економіки, так і для розвитку майбутньої співпраці між Україною та Європейським Союзом.

Також П.Стано додав, що ЄС базує свою співпрацю з Україною на «європейських принципах і стандартах» і для ЄС важливо, як партнери в Україні ставляться до питань державних фінансів та протидії і запобігання корупції.

Нагадаємо, 1 серпня 2012 року Президент Віктор Янукович підписав закон про виведення державних підприємств з-під обов’язкової дії тендерних процедур закону «Про здійснення державних закупівель». Згідно зі змінами, з-під дії закону вилучаються закупівлі, які здійснюються за власні кошти державними, казенними, комунальними підприємствами та підприємствами із державною часткою понад 50 відсотків.

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