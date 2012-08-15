Тільки столичним підприємствам у січні-липні відшкодовано 2,6 млрд грн ПДВ

Столичним підприємствам у січні-липні 2012 року відшкодовано 2,6 млрд грн ПДВ, зокрема в липні — 630 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби в м. Київ, про це проінформувала голова відомства Ірина Носачова.

«При цьому під автоматичне відшкодування ПДВ за 7 місяці 2012 року потрапили 52 підприємства на суму близько 186 млн. грн», - повідомила І.Носачова.

Вона також нагадала, що за підсумками січня-червня 2012 року 10 столичних іноземних підприємств одержали відшкодування ПДВ на суму близько 268 млн. грн, що в 3 рази більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«Серед наших пріоритетних завдань – збільшити число платників податків, які одержують відшкодування ПДВ «автоматом», а також повністю погасити заборгованість невідшкодованих сум податку. Це, у свою чергу, стане ще одним поштовхом для підвищення інвестиційної привабливості України», - вважає І.Носачова.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної податкової служби, підприємствам України у січні-липні 2012 року відшкодовано 26,9 млрд грн ПДВ, що на 6%, або на 1,5 млрд грн, більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Загалом підприємства за звітний період заявили до відшкодування 24,5 млрд грн ПДВ.