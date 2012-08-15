Пенсійний фонд вирішив закупити 111 принтерів на 6,6 млн. грн
Пенсійний фонд України (ПФУ) купить 111 принтерів на суму 6,6 млн. грн.
Про це йдеться в акцепті пропозиції конкурсних торгів, інформація про який розміщена на офіційному сайті Державних закупівель.
Переможцем торгів визначено ТОВ «БМС Консалтинг».
ПФУ пояснює, що в умовах постійного зростання обсягів друку виникла необхідність розширити парк таких принтерів, які установи фонду використовують у роботі понад 10 років, зокрема шляхом часткової заміни принтерів, що вичерпали свій ресурс.
Інтернет-магазини пропонують принтери цієї моделі (OKI Microline MX - 1100 CRB) за ціною близько 60 тис. грн за одиницю.
Нагадаємо, Кабінет міністрів збільшив дефіцит бюджету Пенсійного фонду України на 2012 рік з 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн.