Підприємці збільшили сплату єдиного податку втричі - до 1,8 млрд грн

Підприємці в січні-липні 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшили сплату єдиного податку втричі — до 1,8 млрд грн, повідомляє прес-служба Державної податкової служби України (ДПСУ).

«Пожвавлення економічної активності малого бізнесу сприяло також збільшенню обсягів сплати податку на доходи фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності. У січні-липні 2012 року надходження від цього податку до зведеного бюджету України становили 37,9 млрд грн, або на 4,8 млрд грн більше за торішні результати (темпи зростання становлять 14,4%)», - наголошується у повідомленні прес-служби ДПСУ.

Крім того, надходження від землекористувачів-фізосіб зросли на 16,8%. Громадяни в січні-липні 2012 року сплатили до бюджету за свої земельні ділянки 821,3 млн. грн.

Нагадаємо, після впровадження нової моделі спрощеної системи оподаткування з початку року загальна кількість представників малого бізнесу зросла на 149 тис. Станом на 1 липня 2012 р. в Україні зареєстровано 1,154 млн. платників єдиного податку.