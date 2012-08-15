Акімова: говорити про відновлення траншів МВФ рано

Перший заступник глави Адміністрації Президента – представник Президента у Кабінеті міністрів Ірина Акімова заявляє, що у відносинах між Україною і МВФ не було і немає паузи, але говорити про відновлення траншів, за її словами, поки що рано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.Акімова сказала на брифінгу.

«Ви знаєте, паузи, з погляду відносин між Україною і МВФ, не було. Тому що практично кожного місяця з перервою, можливо, лише на літо, відбуваються робочі зустрічі з представниками МВФ», - сказала І.Акімова.

Вона зазначила, що ці зустрічі є регулярними, і відбуваються на різних рівнях. За її словами, під час цих зустрічей «у режимі нон-стоп» обговорюються питання взаємин України і МВФ. «Зрозуміло, що питання залишаються, але з багатьох питань йде зрушення у розумінні», - сказала І.Акімова. Зокрема вона зазначила, що після останнього критичного звіту було досягнуто більше взаєморозуміння про те, що Україна, порівняно з багатьма іншими країнами, зокрема і розвиненими, досягла великих успіхів упродовж останніх двох років щодо стабілізації макроекономічних показників, і особливо зі скорочення бюджетного дефіциту.

«З іншого боку, в рамках тієї ситуації, яка сьогодні складається на зовнішніх ринках і на європейському ринку зокрема, МВФ займає гнучкішу, послідовну позицію, оцінюючи комплекс заходів, які пропонує, а головне виконує державу з урахуванням всіх зовнішньоекономічних ризиків – тому дати зараз відповідь на те, коли конкретно відновляться наші «траншеві взаємини», напевно, було б поки що неправильно і дуже рано», - сказала І.Акімова.

На уточнююче питання, чи буде Україна просити продовження програми з МВФ, чи ініціюватиме ухвалення нової програми, оскільки вона закінчується цього року, І.Акімова сказала, що ці питання обговорюватимуться в жовтні.

Як повідомляв УНІАН, після схвалення програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Чергова місія Фонду наприкінці травня 2012 року провела в Києві переговори з представниками уряду і Нацбанку. За підсумками роботи місія заявила, що МВФ повернеться до питання відновлення кредитування України у рамках програми співпраці, коли побачить готовність українського уряду виконати рекомендації фонду, зокрема, щодо підвищення цін на газ для населення.

29 червня 2012 року планувалося проведення засідання Ради директорів МВФ, на якому мало обговорюватися виконання Україною зобов'язань щодо валютного режиму. Йдеться не про кредит stand-by, а про розгляд ст. 4 консультацій з виконанню Україною своїх зобов'язань щодо валютного режиму.

На початку липня п.р. директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Геррі Райс заявив, що Міжнародний валютний фонд поки не має наміру відновлювати програму співпраці з Україною, і чекає від неї виконання раніше узятих зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ для населення.

Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський після зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, яка відбулася 31 липня у Вашингтоні, повідомив, що місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну у вересні з метою проведення оцінки бюджетної політики нашої держави на 2013 рік.