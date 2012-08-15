НБУ випускає монету "Кушнір" номіналом 5 і 10 гривень

Національний банк Україна (НБУ) випускає з 16 серпня 2012 пам'ятну монету "Кушнір", присвячену одному з найдавніших занять - вичинці шкіри з хутра та пошиву з неї одягу.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Монету номіналом 10 гривень виготовлено ​​зі срібла, масою 31,1 г, тиражем 5 тис. штук.

Монету номіналом 5 гривень виготовлена із нейзильберу, тираж - 30 тис. штук.