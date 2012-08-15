Україна одержить додатково 9 млрд грн від експорту завдяки ЗВТ СНД - Акімова

Україна чекає одержати додатково 9 млрд грн від експорту, завдяки ратифікації угоди про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила перший заступник глави Адміністрації Президента – представник Президента в Кабінеті Міністрів Ірина Акімова.

«За розрахунками фахівців, загальний обсяг, який ми одержимо від цього договору, це приблизно додаткових 9 млрд експорту на рік. Це відповідно десь приблизно додаткових 160 тисяч робочих місць», - висловила прогноз І.Акімова.

Водночас найважливішим І.Акімова назвала те, що договором зафіксовані більш цивілізовані торгові взаємини і мінімізація можливості «торгових воїн».

«Підписання такого роду документа означає врегулювання багатьох спірних питань і введення їх в законодавче, цивілізоване русло», - сказала вона.

Вона нагадала, що в договорі про ЗВТ фіксується положення про непогіршення існуючого торгового режиму країнами-підписантами.

«Не можна змінювати правила торгової політики – і ось ця фіксація непогіршення з одного боку, і встановлення термінів зі скасування вилучень щодо імпорту, це вже план щодо того, як покращувати (відносини)», - сказала І.Акімова.

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