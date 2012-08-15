Торги на міжбанку у середу закрилися котируваннями 8,0980/8,1010 грн/дол.

У середу, 15 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,0960/8,1030, на 12:00 звузився спред 8,0990/8,1020. На час закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,0980/8,1010 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2542/46, на 12:00 ціни знизилися 0,2539/43. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2538/42. У Росії курс долар-рубль збільшився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,9330 (+0,1531).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2328/30, а на 15:00 знизилися 1,2277/79. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 9,9845/9,9950, на 12:00 ціни становили 9,9855/9,9935. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали 9,9400/9,9475.