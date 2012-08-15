Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в першому півріччі подвоївся

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в січні-червні 2012 року становив 3,855 млрд дол. проти також дефіциту у розмірі 1,767 млрд дол. у січні-червні 2011 року, говориться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками січня-червня 2012 року становило 7,216 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 3,361 млрд дол. проти 5,563 млрд дол. і 3,796 млрд дол. відповідно в січні-червні 2011 року.

Імпорт товарів і послуг до України в січні-червні 2012 р. зріс до 44,122 млрд дол. (у I півріччі 2011 року – 41,231 млрд дол.), причому імпорт товарів становив 40,894 млрд дол. (у I півріччі 2011 року – 38,369 млрд дол.), імпорт послуг – 3,228 млрд дол. (у I півріччі 2011 року – 2,862 млрд дол.).

Експорт товарів і послуг з України в січні-червні 2012 р. зріс до 40,267 млрд дол. (у I півріччі 2011 року – 39,464 млрд дол.). При цьому експорт товарів становив 33,678 млрд дол. (у I півріччі 2011 року – 32,806 млрд дол.), експорт послуг – 6,589 млрд дол. (у I півріччі 2011 року – 6,658 млрд дол.).

Довідка УНІАН. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становив 6,748 млрд дол. проти 3,025 млрд дол. у 2010 році.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становив 14,197 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами – 7,45 млрд дол. проти 9,337 млрд дол. і 6,312 млрд дол. відповідно в 2010 році.

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