Банки підвищили ставки за строковими гривневими депозитами

Комерційні банки в середу підвищили ставки за строковими гривневими депозитами для фізичних осіб.

Про це свідчать дані про індекс ставок по депозитах фізосіб, оприлюднені на сайті Національного банку України (НБУ).

Так, індекс за тримісячними депозитами 15 серпня становив 16,38% річних, в порівнянні з 16,10% на 14 серпня ц.р. Відповідно, за шестимісячними депозитами індекс виріс до 17,27% з 16,89%, дев'ятимісячними - до 17,85% з 17,35%, річним - до 18,20% з 17,87%.

Індекс виріс за депозитами в доларах на строк шість і 12 місяців на 0,2% до, відповідно, 6,82% і 8,02%.

За депозитами в євро зафіксовано зростання по піврічних депозитах на 0,2% - до 5,28% річних.

Як повідомляв УНІАН, з 18 травня 2011 року став розраховуватися «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (UIRD). У список банків, які оголошують ставки, входять 20 найбільших банків. Для розрахунку індексу використовуються номінальні ставки банку за «класичним» депозитом для стандартних сум на терміни 3, 6, 9 і 12 місяців в українській гривні, доларах США і євро.